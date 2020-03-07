«Оренбург» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 7 марта, на стадионе «Газовик» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Арсенал». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).



«Оренбург» набрал 20 очков в 19 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 6-м месте.