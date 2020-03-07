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Гвардиола: «Манчестер Сити» не вёл переговоров с агентом Бруну Фернандеша

Гвардиола: «Манчестер Сити» не вёл переговоров с агентом Бруну Фернандеша
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» отметил, что «горожане» не пытались приобрести полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

«Много раз говорил, что нас связывают со множеством футболистов каждый месяц. Не знаю, создают ли этот ажиотаж агенты. Клуб не вёл переговоров с агентом Фернандеша. Но подобная информация появляется постоянно», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Фернандеш перешёл в клуб из Манчестера во время зимнего трансферного окна из «Спортинга». По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся «красным дьяволам» в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрено в качестве бонусных выплат.

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