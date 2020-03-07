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«Интер» заинтересован в приобретении форварда «Наполи» Милика

«Интер» заинтересован в приобретении форварда «Наполи» Милика
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает FC Inter News.

По информации источника, «Интер» рассчитывает приобрести форварда по сниженной цене, так как срок действия контракта Милика с неаполитанским клубом истекает в конце следующего сезона. Отмечается, что на данный момент польский нападающий не ведёт с «Наполи» переговоры о продлении соглашения. Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Милик принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и забил 9 голов. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является «Лацио».

Нападающий «Наполи» Милик забил 15 из 35 своих голов в Серии А первым ударом в матче
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