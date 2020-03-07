Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча «Спартак» — ЦСКА
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своём заседании принял решение оштрафовать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко по итогам матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». Напомним, красно-белые обыграли «армейцев» в дополнительное время со счётом 3:2.
Наставник московского ЦСКА оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время матча. Ранее стало известно, что за различные нарушения в этой встрече «Спартак» оштрафован на 425 тыс. рублей, ЦСКА — на 225 тыс. В полуфинале турнира «Спартак» сыграет с «Зенитом».
По итогам другого матча 1/4 финала Кубка России, «Химки» — «Торпедо» (5:1), московский клуб был оштрафован на 8 тыс. рублей за использование пиротехники болельщиками.
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, ЦСКА — на 225 тыс. рублей
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