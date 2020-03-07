КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 150 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах, наложенных на грозненский «Ахмат» по итогам матча 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).



«На 86-й минуте матча фанаты „Зенита“ разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков „Ахмата“. Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решён за 20–25 минут. КДК пришёл к выводу, что была обеспечена безопасность.

Наказание — «Ахмат» был оштрафован на 100 тыс. рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».