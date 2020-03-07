Футбольные знатоки вновь соберутся в Москве на игре «Чемпионата»

25-я игра «Чемпионата» пройдёт 9 марта в московском баре «Лига Пап» (ул. Большая Лубянка, д. 24/15, с. 1). Начало — в 18:00. Читатели «Чемпионата» сыграют друг с другом в командной футбольной викторине. Все вопросы подготовлены опытным редактором и охватывают как актуальные события, так и историю любимой игры. Для знатоков спорта подготовлен специальный нефутбольный раунд. Регистрация открыта.



Собирайте команду от 2 до 8 человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важны скорость и тактика. Оригинальный формат квиза реализует команда Quiz Time. Каждую неделю проходят несколько самых разнообразных игр в пабах и ресторанах Москвы. Следите за расписанием и регистрируйтесь на qztm.ru/games.