Сотрудника РФС, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выписан из больницы, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, сотрудник РФС получил все соответствующие документы и уже покинул медицинское учреждение.



Берова называли «первым россиянином с коронавирусом в Москве». В феврале сотрудник РФС и игрок любительской команды «Мегамужики» вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1. На обследование отправили и несколько десятков человек, с которыми Давид контактировал по прибытии в Россию.



COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано более 100 тысяч заболевших, из них более 3 тысяч человек скончались.

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