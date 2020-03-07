Женская сборная России поддержала травмированных Щербак и Коваленко перед матчем с Косово

Женская сборная России поддержала голкипера Татьяну Щербак и защитницу Ксению Коваленко, которые из-за травм не смогли помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Косово (5:0).



Напомним, Щербак получила серьёзную травму ноги и выбыла на длительный срок. Коваленко недавно восстановилась после травмы спины, однако позже повредила колено в расположении национальной команды.



Футболистки сборной России вышли на поле в футболках с фотографиями травмированных спортсменок и надписью «Здоровья».



«Девчонки, мы с вами. Возвращайтесь скорее!» — говорится в сообщении пресс-службы женской национальной команды России.

Фото и видео можно посмотреть на странице женской сборной России в «Инстаграме».