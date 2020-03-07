УЕФА рассматривает возможность переноса матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д

УЕФА может перенести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Д, сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство организации рассматривает вариант с переносом встречи на неделю — с 11 марта на 17-е или 18-е марта. Причиной переноса матча является коронавирус, который стремительно распространяется по Европе. Также УЕФА рассматривает возможность проведения игры в другом регионе Франции или перенос встречи в другую страну. Напомним, в первом матче парижане уступили «шмелям» со счётом 1:2.
Ранее стало известно, что встреча 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» перенесена на неопределённую дату из-за угрозы коронавируса COVID-19. Матч должен был состоятся в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» сегодня, 7 марта, и начаться в 19:30 мск.
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