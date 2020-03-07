Тарасов намерен добиваться пятикратного уменьшения алиментов на дочь

Адвокат Умалат Сайгитов, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, сообщил о намерении своего клиента добиваться значительного уменьшения выплат по алиментам на дочь от первого брака с бывшей женой Оксаной.



«Согласно контракту с «Рубином», ежемесячная зарплата Дмитрия составляет 500 тыс. рублей. Недавно у моего подопечного родился третий ребенок, и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части доходов, а это без малого 80 тыс. рублей. То есть мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании — 23 марта.



Разговоры о затруднительном положении — не выдумки. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом, а это 250 тыс. рублей в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — приводит слова Сайгитова Star Hit.

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