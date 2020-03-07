«Динамо» — «Тамбов»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны составы «Динамо» и «Тамбова» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Каборе, Рауш, Хильемарк, Комличенко, Н'Жье, Филипп.
Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Зорин, Соснин, Жоаозиньо, Денисов, Школик, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Чуперка, Хосонов, Мамтов, Федчук.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
- 7 марта 2020
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