Широков: пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал в «Лужниках». Будет как в Англии

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако затем владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.

«У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» — большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно.



Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках». Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда к них ещё в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.