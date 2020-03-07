Зидан: сегодня я тренер «Реала», но завтра всё может измениться

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о своём будущем.
Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов является Маурисио Почеттино, возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Также сообщалось, что интерес к Зидану проявляет «Ювентус».
«Футбол всегда был моей страстью. Я живу тем, что мне нравится больше всего. Работа в этом замечательном клубе — гордость, и я наслаждаюсь каждым моментом, хотя историю пишут футболисты.
Никто не знает, что произойдёт в следующем сезоне. Для меня важна стабильность. Я чувствую поддержку со стороны „Реала“. Я знаю, как это работает. Сегодня я тренер „Реала“, но завтра всё может измениться. Такова жизнь», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.
- 7 марта 2020
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