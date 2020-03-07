Зидан: сегодня я тренер «Реала», но завтра всё может измениться

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о своём будущем.



Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов является Маурисио Почеттино, возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Также сообщалось, что интерес к Зидану проявляет «Ювентус».



«Футбол всегда был моей страстью. Я живу тем, что мне нравится больше всего. Работа в этом замечательном клубе — гордость, и я наслаждаюсь каждым моментом, хотя историю пишут футболисты.



Никто не знает, что произойдёт в следующем сезоне. Для меня важна стабильность. Я чувствую поддержку со стороны „Реала“. Я знаю, как это работает. Сегодня я тренер „Реала“, но завтра всё может измениться. Такова жизнь», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

«Ювентус» готов предложить Зидану контракт с годовой зарплатой € 8 млн