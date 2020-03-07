Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Нападающий Николай Комличенко забил первый гол в официальных матчах за московское «Динамо». Форвард отличился в домашней встрече 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0, идёт первый тайм).

На 34-й минуте Константин Рауш исполнил подачу с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Комличенко красивым ударом с лёта отправил мяч точно в цель.

Комличенко дебютировал за «Динамо» в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (0:2).

Встреча «Динамо» — «Тамбов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». К 38-й минуте счёт 1:0 в пользу московской команды. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, Комличенко перешёл в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» в конце января за € 3,5 млн.