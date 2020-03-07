«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче молодёжного первенства России

В матче 21-го тура молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе «Спартака» отличились нападающий Святослав Кожедуб, а также полузащитники Дмитрий Маркитесов и Константин Шильцов, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота «Краснодара» отправил защитник гостей Максим Храмцов (автогол).
В другом матче 21-го тура молодёжного первенства страны казанский «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Крыльев Советов» по одному мячу забили хавбек Бахадур Соколов, защитник Никита Трубин и форвард Дмитрий Молчанов, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Рубина» стал полузащитник Антон Шолох.
- 7 марта 2020
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