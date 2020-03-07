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«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче молодёжного первенства России

«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе «Спартака» отличились нападающий Святослав Кожедуб, а также полузащитники Дмитрий Маркитесов и Константин Шильцов, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота «Краснодара» отправил защитник гостей Максим Храмцов (автогол).

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
07 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
5 : 0
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 Маркитесов – 16'   2:0 Шильцов – 18'   3:0 Кожедуб – 31'   4:0 Шильцов – 78'   5:0 Храмцов – 80' (автогол)

В другом матче 21-го тура молодёжного первенства страны казанский «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Крыльев Советов» по одному мячу забили хавбек Бахадур Соколов, защитник Никита Трубин и форвард Дмитрий Молчанов, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Рубина» стал полузащитник Антон Шолох.

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
07 марта 2020, суббота. 13:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
1 : 3
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 Соколов – 9'   1:1 Шолох – 50'   1:2 Трубин – 55'   1:3 Молчанов – 90' (пен)
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