Салах повторил достижение Оуэна и превзошёл рекорд Торреса

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором первого мяча мерсисайдцев в домашней встрече 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1).

Этот гол стал для Салаха 20-м за «Ливерпуль» во всех турнирах в нынешней кампании. 27-летний египтянин забивает не менее 20 мячей в составе красных уже в течение трёх сезонов кряду. Таким образом, Мохамед стал первым игроком клуба после Майкла Оуэна (2000–2003), который демонстрирует такую результативность. В прошлой кампании он записал в свой актив 27 голов, а в сезоне-2017/2018 — 44.

Салах превзошёл также рекорд знаменитого нападающего «Ливерпуля» Фернандо Торреса, который забил 63 мяча в первых 100 встречах АПЛ. За такой же отрезок египтянин отметился 70 голами.