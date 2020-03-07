Защитник «Ростова» Осипенко: у нас боевой настрой на матч с ЦСКА. Очень нужны три очка

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился ожиданиями от домашней встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«У ЦСКА сильно выделяется Марио Фернандес. Он забил отличный гол «Уралу». Это игрок высокого уровня. У «армейцев» неплохая команда, но нам нужно выходить и играть в свой футбол.
Когда я играл за «Тамбов» с ЦСКА в первом круге, мы оборонялись практически всю встречу, моментов не было. Если бы не сумасшедший гол Бистровича, то смогли бы отстоять ничью.
Хочется победить, всё-таки играем с прямым конкурентом. У нас боевой настрой, всё должно получиться. Очень нужны три очка», — цитирует Осипенко пресс-служба жёлто-синих.
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 9 марта, начало — в 14:00 мск.
- 7 марта 2020
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