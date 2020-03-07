Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ростова» Осипенко: у нас боевой настрой на матч с ЦСКА. Очень нужны три очка

Защитник «Ростова» Осипенко: у нас боевой настрой на матч с ЦСКА. Очень нужны три очка
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился ожиданиями от домашней встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«У ЦСКА сильно выделяется Марио Фернандес. Он забил отличный гол «Уралу». Это игрок высокого уровня. У «армейцев» неплохая команда, но нам нужно выходить и играть в свой футбол.

Когда я играл за «Тамбов» с ЦСКА в первом круге, мы оборонялись практически всю встречу, моментов не было. Если бы не сумасшедший гол Бистровича, то смогли бы отстоять ничью.

Хочется победить, всё-таки играем с прямым конкурентом. У нас боевой настрой, всё должно получиться. Очень нужны три очка», — цитирует Осипенко пресс-служба жёлто-синих.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 9 марта, начало — в 14:00 мск.

Арбитр Федотов: Лапочкин не дал пенальти в ворота «Ахмата», а его назначают на «Спартак»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020