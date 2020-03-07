Шунин: отлично, что у Комличенко и Рауша создаётся хорошая связка

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).
«Закономерный результат, можно было забить больше. Не знаю, был ли там офсайд в моменте первого гола Комличенко. Но двигаемся дальше. Отлично, что у Комличенко и Рауша создаётся хорошая связка. Все знают, что Коля хорош при подачах. Могли ещё и забить, жаль, что не смогли — была бы более спокойная концовка.
За последние шесть игр «Тамбов» проиграл только «Локомотиву», но особо не смотрел на соперника. Мы знали про их слабые и сильные стороны, знали, как играть. Как хотели, так их и вскрыли. Отталкиваемся от своей игры. После поражения было важно играть при своих болельщиках.
Хотелось бы поздравить милых дам, пожелать самого наилучшего. Особенно тех, кто нам помогает: ухаживает, стирает, убирает, кормит. Мы поздравили наших девушек на базе, а они нам пожелали выигрывать. Надо к этому стремиться», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 7 марта 2020
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