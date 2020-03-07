Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» не сумел обыграть «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» не сумел обыграть «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В параллельном матче 25-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «Байера» отличились полузащитники Кай Хаверц и Карим Беллараби, а также нападающий Паулинью, оформивший дубль.

Результаты других матчей 25-го тура немецкого первенства

«Герта» (Берлин) — «Вердер» (Бремен) — 2:2

«Фрайбург» — «Унион» (Берлин) — 3:1

«Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 1:1

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020

Германия - Бундеслига. 25-й тур
07 марта 2020, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
Германия - Бундеслига. 25-й тур
07 марта 2020, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хаверц – 4'   2:0 Беллараби – 14'   3:0 Паулинью – 49'   4:0 Паулинью – 55'
Германия - Бундеслига. 25-й тур
07 марта 2020, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Сарджент – 3'   0:2 Классен – 6'   1:2 Штарк – 41'   2:2 Матеус – 60'
Германия - Бундеслига. 25-й тур
07 марта 2020, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 1
Унион
Берлин
1:0 Шаллаи – 34'   2:0 Гюнтер – 55'   2:1 Андерссон – 61'   3:1 Кох – 82'
Удаления: нет / Фридрих – 90+2'
Германия - Бундеслига. 25-й тур
07 марта 2020, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Маккенни – 20'   1:1 Баумгартнер – 69'
10 классных футболистов, чьи команды на грани вылета. Они должны остаться в элите
Кто-то из них в новом сезоне точно окажется в топ-клубе.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020