«РБ Лейпциг» не сумел обыграть «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В параллельном матче 25-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «Байера» отличились полузащитники Кай Хаверц и Карим Беллараби, а также нападающий Паулинью, оформивший дубль.

Результаты других матчей 25-го тура немецкого первенства

«Герта» (Берлин) — «Вердер» (Бремен) — 2:2

«Фрайбург» — «Унион» (Берлин) — 3:1

«Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 1:1

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020