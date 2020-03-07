Рауш — о голевой передаче на Комличенко: нечасто смогу повторять такой пасик

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш дал комментарий после домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Мы здорово играли в первом тайме, но когда пять-шесть человек стоят в обороне, это тяжело. Нужно было что-то придумывать, но мы хорошо играли между линиями, здорово открывались. Игра полностью была под нашим контролем. Во втором тайме мы чуть-чуть сели, но всё равно не дали «Тамбову» создать много моментов. Нельзя было давать сопернику вернуться в игру, в этом была наша ошибка. Не боялись ли пропустить? Не думали об этом, но хорошо, что выиграли всухую. Я всегда говорил: лучше не забить, когда мы и так выиграли, но забить в другом матче — там будет нужнее.

Мне удобно играть слева в полузащите, позиция мне знакома. Что касается смещений в центр, то я играю по сопернику — нахожусь между линиями, чтобы соперник не знал, кому на меня выдвигаться. Особенно хорошо получалось в первом тайме, я получал много мячей. Иногда я возвращался на бровку, подавал. Что касается паса на Комличенко, то от меня часто ждут подачи с левой, а я подал с правой. Такой пасик повторять смогу нечасто. Я увидел его и попытался отдать мяч. Хорошо, что получилось. Коля — такой игрок: все знают, что на него можно подавать, все знают, что он хорош игрой корпусом и головой. С ним в атаке у нас появилось больше вариативности.

После первого гола эмоций было больше, а потом его не засчитали. Ко второму отнеслись проще», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.