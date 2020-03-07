Комличенко: если догоню Дзюбу и Шомуродова в гонке бомбардиров, будет фантастика

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко дал комментарий после домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0), в котором он забил дебютный гол за московскую команду.

«Если зафиксировали положение вне игры, значит оно было.Но было неловко после такого празднования оказаться без гола. У меня такое впервые, ещё пару минут думал об этом моменте, но потом постарался забыть и забить чистый гол.

У Кости Рауша хорошая левая нога, а он оба паса правой ногой отдал. Очень классные передачи, после которых надо было просто решать. Жаль, что первый мяч не засчитали, была хорошая атака. А второй гол с долей везения забили. Решил бить ногой на чувстве. Хотелось забить, но главное, что победили, реабилитировались перед болельщиками.

Знали, что «Тамбов» играет цепко, от обороны. В конце они полезли вперёд. Было тревожно, важно было не пропустить. У меня со всеми хорошее взаимопонимание. Во втором тайме был момент, надо было его использовать. В левые ворота у меня пока не идёт, но ничего, будем стараться распечатать. В РПЛ много борьбы, российская лига сильнее чешской. Больше мастеровитых игроков, больше давления на команду. Трибуны, большие стадионы.

В Болеславе на тебя смотрят три тысячи человек, а тут другие цифры. В Чехии команда встаёт в защиту тогда, когда ведёт в счёте. Но и защитники здесь сильнее и мощнее. Четыре момента за две игры у меня, один гол, один не засчитали. Если буду так продолжать, то вопросов по мне не возникнет. Хочется результативно проводить матчи, но важнее заканчивать победой.

Если мне удастся догнать Дзюбу и Шомуродова в гонке бомбардиров, это будет фантастика и суперрезультат. А если не удастся, но «Динамо» займёт шестое место, будет ещё лучше. Всё зависит от результата, я не загадываю. Самый классный защитник? Джикия, думаю. Он капитан «Спартака», лидер в сборной. Через неделю у нас игра с «Ахматом», поэтому о сборной пока не думаю. Мне классно, нравится проявлять себя. Я получаю удовольствие от того, что есть моменты, что принёс сегодня команде победу», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В активе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова по 11 голов в этом сезоне РПЛ.