Черчесов и Ярцев на трибуне, поздравление дам от динамовцев. Фото «Динамо» — «Тамбов»

7 марта в Москва на площадке стадиона «ВТБ Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.
В 22-м туре РПЛ «Динамо» 13 марта в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», а «Тамбов» 16 марта на своём поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 7 марта 2020
-
21:27
-
21:19
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:30
-
20:29
-
20:17
-
20:10
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:07
-
18:59
-
18:45
-
18:40
-
18:32
-
18:25
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
16:37
-
16:20
-
16:12