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Черчесов и Ярцев на трибуне, поздравление дам от динамовцев. Фото «Динамо» — «Тамбов»

Игроки «Динамо»
Черчесов и Ярцев на трибуне, поздравление дам от динамовцев. Фото «Динамо» — «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

7 марта в Москва на площадке стадиона «ВТБ Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.

В 22-м туре РПЛ «Динамо» 13 марта в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», а «Тамбов» 16 марта на своём поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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