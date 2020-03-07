Сенегальский футболист съел записку, которою ему передал тренер во время матча. Видео

Забавный случай произошёл во время встречи 25-го тура турецкой Суперлиги «Газишехир» — «Трабзонспор», которая состоялась сегодня 7 марта.

Главный тренер «Трабзонспора» Унал Караман передал записку полузащитнику Баду Н'Диайе. Получив ценные указания наставника, сенегалец решил уничтожить бумажку и выбрал для этого экстравагантный способ — съел её.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч завершился со счётом 1:1. В концовке гости могли вырвать победу, однако гол нападающего Тони отменили после просмотра видеоповтора. Н'Диайе, который полакомился запиской тренера, был заменён на 61-й минуте.

«Трабзонспор», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, «Газишехир» (32) — девятое.