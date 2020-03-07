В Румынии судья назначил свободный удар после скидки головой мяча вратарю

В матче румынского чемпионата между «Астрой» и «Ботошани» (1:0) случился эпизод с назначением свободного удара в штрафной после скидки мяча головой вратарю.

В начале встречи вратарь «Астры» ударом от ворот отдал пас находившемуся рядом защитнику, который сразу же вернул его головой в руки голкиперу. Главный арбитр встречи немедленно назначил свободный удар на линии вратарской. Игрокам «Ботошани» не удалось извлечь пользу из голевого момента.

Видео эпизода было опубликовано румынским журналистом Эмануэлем Рошу в «твиттере».

С 1 июня в футболе действуют правила, по которым удар от ворот теперь можно разыгрывать внутри штрафной. Мяч считается активным сразу после касания вратаря или игрока, который исполняет удар от ворот. По старым правилам после удара от ворот никто не имел права трогать мяч до пересечения линии штрафной.

Подобный эпизод случался в летнем матче «Бенфики» с «Миланом» (1:0), когда голкипер португальской команды Одиссеас Влаходимос ударом от ворот отдал пас защитнику, а тот вернул ему мяч головой. Свободный удар назначен не был.

Английский рефери Марк Клаттенбург после этого писал, что так разыгрывать мяч нельзя, поскольку правила запрещают специально отдавать пас вратарю так, чтобы обойти правила. В свою очередь в международном совете футбольных ассоциаций (IFAB), где разработаны новые правила, поясняли, что такой приём не является обманным пасом вратарю.