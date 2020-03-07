Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Емельянов: заслуженно выиграли у «Арсенала». Нужно ехать за победой в Сочи

Емельянов: заслуженно выиграли у «Арсенала». Нужно ехать за победой в Сочи
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча, проходившая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:0.

«Думаю, мы выиграли заслуженно. Готовились к «Арсеналу» и опасались его, это достаточно квалифицированная команда. На этом нельзя останавливаться, надо двигаться дальше, нам нужны очки. Только подумаешь, что что-то выиграл, как ситуация сразу может кардинально поменяться.

Эта игра в прошлом, нужно готовиться к следующему матчу. У нас серьёзный соперник — «Сочи». Тоже хорошая команда, хороший подбор футболистов. Поэтому нужно готовиться и ехать за победой», — сказал Емельянов на пресс-конференции.

«Оренбург» набрал 23 очка и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (28) занимает шестое место.

«Сочи» примет «Оренбург» 11 марта.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
07 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Деспотович – 13'   2:0 Деспотович – 77'
Удаления: нет / Бауэр – 74'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020