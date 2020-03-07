Емельянов: заслуженно выиграли у «Арсенала». Нужно ехать за победой в Сочи

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча, проходившая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:0.
«Думаю, мы выиграли заслуженно. Готовились к «Арсеналу» и опасались его, это достаточно квалифицированная команда. На этом нельзя останавливаться, надо двигаться дальше, нам нужны очки. Только подумаешь, что что-то выиграл, как ситуация сразу может кардинально поменяться.
Эта игра в прошлом, нужно готовиться к следующему матчу. У нас серьёзный соперник — «Сочи». Тоже хорошая команда, хороший подбор футболистов. Поэтому нужно готовиться и ехать за победой», — сказал Емельянов на пресс-конференции.
«Оренбург» набрал 23 очка и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (28) занимает шестое место.
«Сочи» примет «Оренбург» 11 марта.
- 7 марта 2020
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