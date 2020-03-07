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Появилось видео с ареста Роналдиньо

Появилось видео с ареста Роналдиньо
Футбол 0

В Сети опубликовано видео, на котором парагвайские полицейские конвоируют бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо.

Ролик, на котором задержанного экс-футболиста ведут в наручниках, опубликовал в «твиттере» журналист Вальтер Эстигаррибия. На видео не видно наручников, так как они накрыты одеждой.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь задержали по запросу генпрокуратуры. Братья находились в полицейском участке. Сегодня, 7 марта, их должны были вызвать на слушания.

Напомним, у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае
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