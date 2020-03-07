Ляказетт: моя работа — сделать так, чтобы у тренера болела голова
Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт дал комментарий после домашнего матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). 28-летний француз стал автором единственного гола.
«Рад, что забил. Мы усердно работали. Это была сложная встреча. Я доволен. Соперник заслуживал большего, поскольку создал много моментов. Но это футбол. Иногда не получаешь то, чего заслуживаешь.
Моя работа — сделать так, чтобы у тренера болела голова. Я не всегда попадаю в стартовый состав, но рад, что удалось забить.
Знаю, что мне нужно хорошо сыграть в следующем матче. Каждый футболист «Арсенала» хочет проявить себя наилучшим образом, и когда нам это удаётся, мы играем как команда», — приводит слова Ляказетта BBC.
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