Московская полиция пыталась прервать футбольный турнир антифашистов

В столичном Измайлове на футбольном турнире антифашистов появилась полиция и пыталась прервать соревнования, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
«В Измайлове проходит футбольный турнир команд антифашистов. Приехали полиция и из Центра „Э“, пытались остановить турнир, начать проверять у всех документы. Никаких правовых оснований у них не было, никаких документов они предъявить не могут, поэтому мы не дали этого сделать, сказав, что их действия противозаконны и не имеют оснований», — цитирует Литвинович «МБХ Медиа».
По словам общественника, спортсменов и зрителей не выпускали из крытого манежа. На турнире находилось более ста человек. Сотрудники полиции никого не задерживали, но пытались переписать данные всех участников соревнований.
Фото: Марина Литвинович
Фото: Марина Литвинович
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