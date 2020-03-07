Московская полиция пыталась прервать футбольный турнир антифашистов

В столичном Измайлове на футбольном турнире антифашистов появилась полиция и пыталась прервать соревнования, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.



«В Измайлове проходит футбольный турнир команд антифашистов. Приехали полиция и из Центра „Э“, пытались остановить турнир, начать проверять у всех документы. Никаких правовых оснований у них не было, никаких документов они предъявить не могут, поэтому мы не дали этого сделать, сказав, что их действия противозаконны и не имеют оснований», — цитирует Литвинович «МБХ Медиа».

По словам общественника, спортсменов и зрителей не выпускали из крытого манежа. На турнире находилось более ста человек. Сотрудники полиции никого не задерживали, но пытались переписать данные всех участников соревнований.

Фото: Марина Литвинович