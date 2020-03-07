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«Ницца» на 93-й минуте вырвала победу у «Монако»

«Ницца» на 93-й минуте вырвала победу у «Монако»
Футбол / Франция 0

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Монако». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Ниццы» Каспер Дольберг. На 86-й минуте монегаски остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Стевана Йоветича. Победу хозяевам принёс Дольберг, оформивший дубль на третьей добавленной ко второй половине минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

«Ницца», набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (40) — девятое.

Франция - Лига 1. 28-й тур
07 марта 2020, суббота. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 32'   1:1 Дольберг – 59'   2:1 Дольберг – 90+3'
Удаления: нет / Йоветич – 86'
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