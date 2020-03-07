«Ницца» на 93-й минуте вырвала победу у «Монако»

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Монако». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Ниццы» Каспер Дольберг. На 86-й минуте монегаски остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Стевана Йоветича. Победу хозяевам принёс Дольберг, оформивший дубль на третьей добавленной ко второй половине минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

«Ницца», набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (40) — девятое.