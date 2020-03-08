Моуринью — после ничьей с «Бёрнли»: кое-кому следует понять, что это Премьер-лига

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:1).
«Уровень Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо сыграл решающую роль во второй половине. Я хочу, но не могу сказать кое о чём. В первом тайме у нас было то, чего не было во втором.
После перерыва мы стали действовать намного лучше. Лукас, Ло Чельсо, Деле Алли и Стивен Бергвейн были уставшими и сыграли так, как вы видели.
Ожидал, что футболисты, которые не так устали, дадут команде больше. Кое-кому следует понять, что это Премьер-лига. Это новый опыт, первый выездной матч в Бёрнли. Надеюсь, в следующем сезоне Тангай Н'Домбеле сможет выступить превосходно.
Я должен работать над тем, чтобы сделать команду лучше. Но тренерам необходимо, чтобы футболисты тоже участвовали в этом процессе», — приводит слова Моуринью BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
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