Моуринью — после ничьей с «Бёрнли»: кое-кому следует понять, что это Премьер-лига

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:1).

«Уровень Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо сыграл решающую роль во второй половине. Я хочу, но не могу сказать кое о чём. В первом тайме у нас было то, чего не было во втором.

После перерыва мы стали действовать намного лучше. Лукас, Ло Чельсо, Деле Алли и Стивен Бергвейн были уставшими и сыграли так, как вы видели.

Ожидал, что футболисты, которые не так устали, дадут команде больше. Кое-кому следует понять, что это Премьер-лига. Это новый опыт, первый выездной матч в Бёрнли. Надеюсь, в следующем сезоне Тангай Н'Домбеле сможет выступить превосходно.

Я должен работать над тем, чтобы сделать команду лучше. Но тренерам необходимо, чтобы футболисты тоже участвовали в этом процессе», — приводит слова Моуринью BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.