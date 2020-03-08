Ходжсон — о запрете пожилым людям ходить на матчи: АПЛ хочет защитить нас

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон после победы в матче с «Уотфордом» (1:0) прокомментировал информацию о том, что руководство английской Премьер-лиги может временно запретить людям старше 70 лет появляться на стадионах из-за коронавируса.

«Думаю, этот запрет собираются ввести, чтобы защитить нас. Читал, что люди постарше подвергаются наибольшему риску заболевания коронавирусом. Однако я чувствую себя очень здоровым. В клубе я буду намного здоровее, чем обычный парень, который проводит много времени в метро.



Впрочем, мы делаем все возможное, чтобы в „Кристал Пэлас“ соблюдались все правила — у нас есть уборщики, которые дезинфицируют места для тренировок, у нас повсюду есть раковины, где можно вымыть руки, и игроки больше не обмениваются рукопожатиями и не обнимают друг друга», — цитирует Ходжсона Sky Sports.

Ранее стало известно, что руководство АПЛ рассматривает вариант, при котором до посещения матчей не будут допускаться люди старше 70 лет, которые, по статистике, наиболее подвержены риску заболевания. Рою Ходжсону, самому возрастному специалисту чемпионата Англии, сейчас 72 года.



В английской Премьер-лиге уже запретили традиционные рукопожатия перед матчами. Так в лиге надеются повлиять на распространение коронавируса.