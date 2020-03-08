Смолов получил жёлтую карточку в матче Примеры, находясь на скамейке запасных
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил жёлтую карточку в выездном матче 27-го тура испанской Примеры с «Хетафе» после замены.
Смолов покинул поле на 70-й минуте. Через четыре минуты судья показал российскому футболисту «горчичник», когда тот уже находился на скамейке запасных. Арбитру не понравилось, что форвард, что-то крикнул в его сторону.
Напомним, Фёдор перешёл в «Сельту» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды из московского «Локомотива». По окончании нынешнего сезона клуб из Виго может выкупить 30-летнего игрока у «железнодорожников» за € 6 млн.
Дебютный гол за «Сельту» Смолов забил в гостевой встрече 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:2), отправив мяч в ворота соперника на 7-й минуте.
Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности
Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.
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