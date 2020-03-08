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Смолов получил жёлтую карточку в матче Примеры, находясь на скамейке запасных

Смолов получил жёлтую карточку в матче Примеры, находясь на скамейке запасных
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил жёлтую карточку в выездном матче 27-го тура испанской Примеры с «Хетафе» после замены.

Смолов покинул поле на 70-й минуте. Через четыре минуты судья показал российскому футболисту «горчичник», когда тот уже находился на скамейке запасных. Арбитру не понравилось, что форвард, что-то крикнул в его сторону.

Напомним, Фёдор перешёл в «Сельту» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды из московского «Локомотива». По окончании нынешнего сезона клуб из Виго может выкупить 30-летнего игрока у «железнодорожников» за € 6 млн.

Дебютный гол за «Сельту» Смолов забил в гостевой встрече 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:2), отправив мяч в ворота соперника на 7-й минуте.

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Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.
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