Гол Промеса помог «Аяксу» победить «Херенвен» и вернуться на первое место

В 26-м туре Эредивизии амстердамский «Аякс» встречался с «Херенвеном». Встреча прошла на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене и завершилась завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В первом тайме команды голов не забили. На 57-й минуте встречи полузащитник «Аякса» Душан Тадич открыл счёт. Спустя три минуты он оформил дубль, забив гол с передачи защитника Николаса Тальяфико. Бывший хавбек «Спартака» Квинси Промес довёл счёт до разгромного, ему ассистировал 19-летний форвард Лассина Траоре. На 67-й минуте нападающий Митчелл ван Берген отыграл один мяч.
«Аякс» прервал серию из двух поражений и вернулся на первое место в таблице голландского чемпионата, набрав 56 очков. Амстердамцы делят первую строчку с «АЗ Алкмаар», который сегодня разгромил «Ден Хааг» со счётом 4:0.
- 8 марта 2020
-
01:30
-
01:02
-
01:02
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:19
-
00:19
- 7 марта 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:29
-
23:09
-
22:59
-
22:38
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:44
-
21:41
-
21:27
-
21:19
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:30
-
20:29
-
20:17
-
20:10
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:32