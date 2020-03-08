Гол Промеса помог «Аяксу» победить «Херенвен» и вернуться на первое место

В 26-м туре Эредивизии амстердамский «Аякс» встречался с «Херенвеном». Встреча прошла на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене и завершилась завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме команды голов не забили. На 57-й минуте встречи полузащитник «Аякса» Душан Тадич открыл счёт. Спустя три минуты он оформил дубль, забив гол с передачи защитника Николаса Тальяфико. Бывший хавбек «Спартака» Квинси Промес довёл счёт до разгромного, ему ассистировал 19-летний форвард Лассина Траоре. На 67-й минуте нападающий Митчелл ван Берген отыграл один мяч.



«Аякс» прервал серию из двух поражений и вернулся на первое место в таблице голландского чемпионата, набрав 56 очков. Амстердамцы делят первую строчку с «АЗ Алкмаар», который сегодня разгромил «Ден Хааг» со счётом 4:0.