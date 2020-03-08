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Гол Промеса помог «Аяксу» победить «Херенвен» и вернуться на первое место

Гол Промеса помог «Аяксу» победить «Херенвен» и вернуться на первое место
Футбол / Прочие турниры 0

В 26-м туре Эредивизии амстердамский «Аякс» встречался с «Херенвеном». Встреча прошла на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене и завершилась завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме команды голов не забили. На 57-й минуте встречи полузащитник «Аякса» Душан Тадич открыл счёт. Спустя три минуты он оформил дубль, забив гол с передачи защитника Николаса Тальяфико. Бывший хавбек «Спартака» Квинси Промес довёл счёт до разгромного, ему ассистировал 19-летний форвард Лассина Траоре. На 67-й минуте нападающий Митчелл ван Берген отыграл один мяч.

«Аякс» прервал серию из двух поражений и вернулся на первое место в таблице голландского чемпионата, набрав 56 очков. Амстердамцы делят первую строчку с «АЗ Алкмаар», который сегодня разгромил «Ден Хааг» со счётом 4:0.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 26-й тур
07 марта 2020, суббота. 22:45 МСК
Херенвен
Херенвен
Окончен
1 : 3
Аякс
Амстердам
0:1 Тадич – 57'   0:2 Тадич – 60'   0:3 Промес – 63'   1:3 ван Берген – 67'
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