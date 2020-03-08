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Глава профсоюза футболистов Италии призвал остановить чемпионат из-за коронавируса

Глава профсоюза футболистов Италии призвал остановить чемпионат из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Президент профсоюза игроков Италии Дамиано Томмази призвал полностью приостановить проведение футбольных турниров в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Давайте остановим чемпионат! Что вам ещё нужно? Остановите футбол!» — написал Томмази на своей странице в «Твиттере», упомянув в сообщении официальные аккаунты итальянских лиг, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

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