Глава профсоюза футболистов Италии призвал остановить чемпионат из-за коронавируса
Президент профсоюза игроков Италии Дамиано Томмази призвал полностью приостановить проведение футбольных турниров в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.
«Давайте остановим чемпионат! Что вам ещё нужно? Остановите футбол!» — написал Томмази на своей странице в «Твиттере», упомянув в сообщении официальные аккаунты итальянских лиг, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
Календарь матчей итальянской Серии А сезона-2019/2020
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