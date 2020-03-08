Алли забил 50-й гол в АПЛ к 23 годам, сделав это раньше Лэмпарда, Бекхэма и Скоулза

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» встречался с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 50-й минуте матча полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли реализовал пенальти, сравняв счёт в матче и забив 50-й гол в АПЛ. Как сообщает Sky Sports, Алли добрался до отметки в 50 голов к 23 годам и тем самым установил рекорд среди английских игроков. Ему удалось обойти экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, отличившегося в 50-й раз в АПЛ в возрасте 26 лет и 181 дня, которому ранее и принадлежал этот рекорд.

50-й гол Алли в АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Также в пятёрку лучших входят два экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм (26 лет и 186 дней) и Пол Скоулз (27 лет и 47 дней) и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард (27 лет и 192 дня).