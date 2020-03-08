Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

Суд принял решение продлить арест бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо за подделку документов, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.

При этом суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у брата Роналдиньо, поскольку не было представлено подтверждающих документов. Суд считает, что в случае домашнего ареста братья могут сбежать, а Бразилия не выдаст своих граждан Парагваю.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.

Напомним, у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.