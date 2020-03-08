Касаткина проиграла 136-й ракетке мира, суд продлил арест Роналдиньо. Главные новости дня

УЕФА может перенести матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия», Роналдиньо арестован в Парагвае, сборная России без Логинова на последнем круге упустила медали эстафеты Кубка мира и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. АПЛ может запретить пожилым людям ходить на матчи. В группе риска — наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.

2. УЕФА рассматривает возможность переноса матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д из-за угрозы коронавируса.

3. Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала обладательницей Кубка мира сезона-2019/2020 и приблизилась к рекорду Елены Вяльбе.

4. Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в финал соревнований в Лионе (Франция). В полуфинальной встрече она уступила 136-й ракетке мира из Германии Анне-Лене Фридзам.

5. Сборная России без Логинова на последнем круге упустила медали эстафеты Кубка мира. Российские биатлонисты впервые в истории не сумели на протяжении сезона выиграть ни одной медали в эстафетных гонках Кубка мира.

6. Женский чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за угрозы коронавируса.

7. Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония) и побила два юниорских рекорда Трусовой.

8. Российские фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров, который проходил в Таллине (Эстония), в общекомандном медальном зачёте. На счету отечественных юниоров восемь медалей — три золотые, две серебряные и три бронзовые.

9. Гол Евгения Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном».

10. «Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании.

11. Суд принял решение продлить арест бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо до шести месяцев за подделку документов.

12. Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон», у Василевского 35 сейвов.