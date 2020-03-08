«Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Реала» Йовича

«Наполи» рассматривает возможность приобретения нападающего «Реала» Луки Йовича. Об этом сообщает AS.

По данным источника, нападающие Хосе Кальехон и Аркадиуш Милик могут покинуть неаполитанский клуб грядущим летом, поэтому президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет обновить линию нападения и приобрести молодого центрального нападающего. Также сообщается, что в первую очередь «Реал» будет рассматривать вариант с арендой с правом выкупа.

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 22-летний сербский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.