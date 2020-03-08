Прокуратура Швейцарии начала проверку в отношении президента ФИФА Инфантино

Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Le Monde.



По информации источника, Инфантино подозревается в получении конфиденциальной информации о расследовании в отношении ФИФА по делу о коррупции в 2015 году. Сообщается, что Инфантино, в то время занимавший пост генерального секретаря УЕФА, воспользовался связями с одним из региональных прокуроров, чтобы тот свёл его с прокурором, знакомым с материалами расследования коррупционных схем в ФИФА. Инфантино провёл с ним три встречи. Прокурор, который свёл их, впоследствии получил благодарность от Инфантино и был приглашён на ряд важных матчей.



Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года. В июне 2019-го Инфантино был переизбран на второй срок.