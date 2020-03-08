«Рубин» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 8 марта, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Крылья Советов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Рубин» набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (19) — на 15-м месте.