«Рубин» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 8 марта, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Крылья Советов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
«Рубин» набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (19) — на 15-м месте.
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