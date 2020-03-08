Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» рассматривает вратаря «Барселоны» тер Штегена в качестве замены Кепе

«Челси» рассматривает вратаря «Барселоны» тер Штегена в качестве замены Кепе
Футбол / Англия 0

«Челси» летом попытается включиться в гонку за голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не доволен игрой вратаря Кепы Аррисабалаги, которым на данный момент интересуется «Реал Мадрид», поэтому этим летом лондонский клуб может совершить громкое приобретение.

Ранее сообщалось об интересе к тер Штегену со стороны мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса». Контракт игрока с «Барселоной» действует до 2022 года.

В этом сезоне голкипер сборной Германии в 33 матчах на клубном уровне пропустил 34 мяча. Тер Штеген отстоял на ноль 10 встреч. Рыночная стоимость немца, по данным Transfermarkt, составляет € 90 млн.

«Бавария» и «Ювентус» хотят купить тер Штегена летом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020