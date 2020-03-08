«Челси» рассматривает вратаря «Барселоны» тер Штегена в качестве замены Кепе

«Челси» летом попытается включиться в гонку за голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не доволен игрой вратаря Кепы Аррисабалаги, которым на данный момент интересуется «Реал Мадрид», поэтому этим летом лондонский клуб может совершить громкое приобретение.

Ранее сообщалось об интересе к тер Штегену со стороны мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса». Контракт игрока с «Барселоной» действует до 2022 года.

В этом сезоне голкипер сборной Германии в 33 матчах на клубном уровне пропустил 34 мяча. Тер Штеген отстоял на ноль 10 встреч. Рыночная стоимость немца, по данным Transfermarkt, составляет € 90 млн.