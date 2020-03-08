Месси обошёл Роналду и стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг

В матче 27-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи на 81-й минуте стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Это уже 438-й мяч аргентинского форварда в 474 матчах. Таким образом, Лео Месси возглавил список лучших бомбардиров пяти сильнейших европейских лиг в истории. 32-летний аргентинский игрок обошёл португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 437 забитых мячей в 540 матчах.

В нынешнем сезоне Лео Месси принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.