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«Манчестер Сити» готов предложить Де Брёйне новый контракт с повышением зарплаты

«Манчестер Сити» готов предложить Де Брёйне новый контракт с повышением зарплаты
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с бельгийским полузащитником Кевином Де Брёйне. Соглашение могут продлить до 2025 года, а заработная плата футболиста составит € 21 млн в год. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».

На данный момент Де Брёйне получает в «Сити» € 19, 7 млн. Больше него в английской Премьер-лиге зарабатывает только голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа (€ 23 млн).

В этом сезоне Де Брёйне в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что 28-летний бельгиец из-за травмы спины может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 8 марта. Начало встречи – в 19:30 мск.

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