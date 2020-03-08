«Манчестер Сити» готов предложить Де Брёйне новый контракт с повышением зарплаты
«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с бельгийским полузащитником Кевином Де Брёйне. Соглашение могут продлить до 2025 года, а заработная плата футболиста составит € 21 млн в год. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».
На данный момент Де Брёйне получает в «Сити» € 19, 7 млн. Больше него в английской Премьер-лиге зарабатывает только голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа (€ 23 млн).
В этом сезоне Де Брёйне в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.
Ранее сообщалось, что 28-летний бельгиец из-за травмы спины может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 8 марта. Начало встречи – в 19:30 мск.
Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брёйне может пропустить дерби с «Манчестер Юнайтед»
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