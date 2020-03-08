«Сочи» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Урал» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Антон Аверьянов (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Урал» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на последнем, 16-м месте.
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