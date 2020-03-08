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«Сочи» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Урал» на «Чемпионате»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Антон Аверьянов (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Урал» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на последнем, 16-м месте.

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