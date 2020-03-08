«Локомотив» рассчитывает приобрести Мариу у «Интера» со скидкой

Московский «Локомотив» рассчитывает сохранить в команде полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», сообщает FC Inter News.



По информации источника, «железнодорожники» довольны выступлениями португальского футболиста, однако не могут позволить себе приобрести игрока за € 18 млн, которые запрашивает миланский «Интер». «Локомотив» рассчитывает получить от итальянского клуба скидку на трансфер Мариу. Отмечается, что московский клуб готов арендовать 27-летнего полузащитника ещё на один сезон. Сообщается, что в услугах Мариу заинтересован также и «Бетис».



В нынешнем сезоне Мариу принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Жоау Мариу: «Интер» заплатил за меня € 40 млн и относился ко мне как к ребёнку