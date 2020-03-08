Форвард «Челси» Абрахам отклонил предложение клуба о продлении контракта

Нападающий Тэмми Абрахам отклонил предложение лондонского «Челси» о продлении контракта, так как его не устроил уровень заработной платы. Об этом сообщает Mirror.

Ранее сообщалось, что 22-летний Абрахам хочет получать на уровне вингера лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои — € 140 тыс. в неделю. Именно такое требование выдвигал агент игрока. Действующий контракт Абрахама с «Челси» рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне в активе Абрахама 15 голов и шесть результативных передач в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах. На данный момент нападающий восстанавливается после травмы лодыжки.