Форвард «Челси» Абрахам отклонил предложение клуба о продлении контракта
Нападающий Тэмми Абрахам отклонил предложение лондонского «Челси» о продлении контракта, так как его не устроил уровень заработной платы. Об этом сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что 22-летний Абрахам хочет получать на уровне вингера лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои — € 140 тыс. в неделю. Именно такое требование выдвигал агент игрока. Действующий контракт Абрахама с «Челси» рассчитан до июня 2022 года.
В нынешнем сезоне в активе Абрахама 15 голов и шесть результативных передач в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах. На данный момент нападающий восстанавливается после травмы лодыжки.
Абрахам заявил о желании поехать на Евро-2020 в составе сборной Англии
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