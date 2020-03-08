«Рубин» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Гранат, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Макаров, Самошников, Нильсен.
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Аль-Фураиджи, Голенков.
«Рубин» набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (19) — на 15-м месте.
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