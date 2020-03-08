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Матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» обслужит бригада арбитров из Испании

Матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» обслужит бригада арбитров из Испании
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Валенсия» — «Аталанта».

Встречу немецкой команды со «шпорами» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. В бригаду войдут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. За VAR на матче будут отвечать Хуан Мартинес и его помощник Рикардо де Бургос. Четвёртый рефери — Гильермо Куадра.

На матче испанской команды с клубом из Бергамо будет работать смешанная бригада арбитров из Румынии и Польши во главе с румыном Овидиу Хацеганом. В бригаду войдут ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. За VAR будут отвечать польский рефери Павел Гиль и его ассистент Тоаш Квятовски. Четвёртвый рефери — Себастьян Колцеску.

Оба матча состоятся во вторник, 10 марта. Начало — в 23:00 мск.

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