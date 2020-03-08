Гендиректор «Сочи» подтвердил назначение Точилина главой селекционно-аналитического отдела

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал назначение бывшего наставника команды Александра Точилина на пост главы селекционно-аналитического отдела клуба.



«Окончательное решение по Точилину принимал Борис Ротенберг, оно было коллегиальным. Точилин отдал много времени „Динамо СПБ“ и „Сочи“, сделал много для развития клуба. Поэтому решили оставить его в системе клуба, в этом нет ничего удивительного. У человека всегда есть выбор, в данный момент для него нашёлся такой вариант работы. Если будет какое-то предложение стать главным тренером, если у него возникнет желание, то никаких проблем не будет. У нас нет никаких препятствий, работаем только на развитие», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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