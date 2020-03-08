«Локомотив» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 8 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ахмат» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Локомотив» набрал 35 очков в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — на 14-м месте.