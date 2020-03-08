«Локомотив» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 8 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
«Локомотив» набрал 35 очков в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — на 14-м месте.
- 8 марта 2020
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
16:57
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:52
-
14:41
-
14:27
-
14:18
-
14:13
-
14:01
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:01
-
12:45
-
12:30
-
11:58
-
11:57
-
11:34
-
11:22
-
11:04
-
11:00
-
10:53
-
10:41
-
10:23